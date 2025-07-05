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14:14, 5 июля 2025Бывший СССР

Беженка из Дзержинска рассказала об одной жестокой мере ВСУ

ВСУ пытались отравить колодец в Дзержинске и лишали население воды
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период своего контроля пытались отравить колодец в Дзержинске в Донецкой народной республике (ДНР), таким образом лишая население воды. Об этом заявила беженка из города, передает РИА Новости.

«Они же уничтожили все колодцы, в городе их не осталось. (...) Один колодец стоял на улице Карла Маркса. На этот колодец съезжались люди набирать воду. Первый раз они попытались этот колодец отравить», — указала очевидец.

Дополнительно уточняется, что мирные жители пытались закрывать источник воды, чтобы украинские войска не допустили подобного в дальнейшем.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска успешно оттеснили ВСУ в Часовом Яре и отбили их к западным окраинам населенного пункта. При этом советник главы российского региона подчеркнул, что ситуация на этом ключевом направлении остается непростой.

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