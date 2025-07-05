Беженка рассказала, что ВСУ угрожали мирным жителям огнем на поражение

Беженка рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) угрожали мирным жителям Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) огнем на поражение. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВСУ сказали — если будете ходить через эту территорию, хотя это обычная территория, там тропинка была к нашему дому. Они сказали — будут стрелять на поражение», — сообщила она.

Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе Подлесные Новоселки в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в ходе атаки был ранен сотрудник теробороны СГУП «ЦСН«Защита» Брянской области. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.