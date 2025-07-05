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08:42, 5 июля 2025Мир

Более 20 человек погибли из-за наводнения в Техасе

NYT: В Техасе из-за наводнения погибли 24 человека, еще 25 пропали без вести
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: City of Kerrville / Keystone Press Agency / Global Look Press

Не менее 24 человек погибли в американском штате Техас в ходе наводнения, еще 25 пропали без вести. Об этом со ссылкой на представителей местных властей сообщает газета The New York Times (NYT).

Наводнение произошло в результате сильных дождей и разлива реки Гуадалупе. Среди погибших есть дети, а не менее 20 человек пропали без вести из летнего лагеря для девочек.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ввел режим чрезвычайного положения в нескольких округах. Он пообещал, что поисковые работы будут проводиться «без остановки».

Ранее стало известно, что пять жителей Санкт-Петербурга пострадали от непогоды, которая обрушилась на город. Несмотря на закрытую дамбу, уровень воды в реках Нева и Фонтанка продолжает подниматься, что привело к подтоплению городских набережных.

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