Стало известно число пострадавших из-за непогоды в Петербурге

Пять петербуржцев пострадали из-за упавших от непогоды деревьев

Пять жителей Санкт-Петербурга пострадали от непогоды, которая обрушилась на город. Об этом сообщили в местной пресс-службе МЧС.

По информации министерства, все пять человек пострадали из-за упавших деревьев. Среди них, уточняет Telegram-канал Shot — женщины 56 и 84 лет, которые попали в больницу с сильными ушибами. Помимо этого, по той же причине повреждения получили восемь автомобилей.

Штормовой ветер продолжает сносить деревья, ограждения и остановки. Несмотря на закрытую дамбу, уровень воды в реках Нева и Фонтанка продолжает подниматься, что привело к подтоплению городских набережных. В Сестрорецке затопило парк «Дубки»: так, в месте отдыха смыло лавочки и ларьки на местных пляжах. Кроме того, в ряде районов наблюдаются перебои с электричеством и сотовой связью.

Ранее в этот же день синоптик Александр Ильин заявил, что наводнение в Петербурге пойдет на спад к концу пятницы, 4 июля.