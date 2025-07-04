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17:25, 4 июля 2025Экономика

Стало известно число пострадавших из-за непогоды в Петербурге

Пять петербуржцев пострадали из-за упавших от непогоды деревьев
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Пять жителей Санкт-Петербурга пострадали от непогоды, которая обрушилась на город. Об этом сообщили в местной пресс-службе МЧС.

По информации министерства, все пять человек пострадали из-за упавших деревьев. Среди них, уточняет Telegram-канал Shot — женщины 56 и 84 лет, которые попали в больницу с сильными ушибами. Помимо этого, по той же причине повреждения получили восемь автомобилей.

Штормовой ветер продолжает сносить деревья, ограждения и остановки. Несмотря на закрытую дамбу, уровень воды в реках Нева и Фонтанка продолжает подниматься, что привело к подтоплению городских набережных. В Сестрорецке затопило парк «Дубки»: так, в месте отдыха смыло лавочки и ларьки на местных пляжах. Кроме того, в ряде районов наблюдаются перебои с электричеством и сотовой связью.

Ранее в этот же день синоптик Александр Ильин заявил, что наводнение в Петербурге пойдет на спад к концу пятницы, 4 июля.

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