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15:12, 4 июля 2025Экономика

Назван срок окончания наводнения в Петербурге

Синоптик Ильин: Наводнение в Петербурге пойдет на спад к концу пятницы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Наводнение в Санкт-Петербурге пойдет на спад к концу пятницы, 4 июля. Соответствующий срок назвал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, основной фронт непогоды уже прошел и ситуация постепенно стабилизируется. «Последние порывы ветра — и все будет успокаиваться. А так ветер над Балтикой разгонялся до 25 метров в секунду и выше. Уже во второй половине дня ветер стихнет до 15-20 метров в секунду, пока еще держится. В течение дня опасность повышения уровня нагонной волны сохраняется, но пик будет пройден в ближайшие часы», — поделился информацией специалист.

Накануне стало известно, что в Петербурге ожидается первое после 1865 года наводнение в июле. Прогнозируемый подъем уровня воды эксперты оценили в 170-190 сантиметров. В связи с угрозой стихийного бедствия в городе срочно закрыли дамбу.

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