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23:50, 4 июля 2025Россия

Дети мигрантов втроем напали на подростка в Санкт-Петербурге

«Русская община»: Дети мигрантов напали на подростка в Санкт-Петербурге
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Кадр из видео: Telegram / Русская Община ZOV

Нападение детей мигрантов в стиле «трое на одного» произошло в Санкт-Петербурге. Об этом инциденте сообщила «Русская община» в своем Telegram-канале.

Утоняется, что пострадавший, 16-летний подросток получил сотрясение мозга. Также у ребенка диагностированы многочисленные побои.

По словам отца пострадавшего, травля его сына идет уже на протяжении полугода. Он предполагает, что неприязнь к его сыну возникла из-за того, что парень заступается за своего младшего 12-летнего брата, который со своими друзьями постоянно выигрывает у них в футбол.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили танцы со стрельбой перед Исаакиевским собором в Северной столице и поплатились. На место прибыли активисты, вступившие в диалог с мигрантами. Позже кто-то из собравшихся выстрелил в сторону купола собора. Двоих человек задержали.

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