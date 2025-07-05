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10:43, 5 июля 2025Мир

Германия перестала быть самой популярной у беженцев страной ЕС

ФРГ перестала быть самой востребованной у беженцев страной ЕС
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Германия впервые за долгое время перестала быть самой популярной у беженцев страной ЕС. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag, передает ТАСС.

За первые шесть месяцев 2025 года ФРГ получила 65 495 запросов на предоставление убежища. При этом она уступила сразу двум странам — Испании и Франции. Власти этих государств получили 76 020 и 75 428 запросов соответственно.

Наименее популярными у иностранцев стали Венгрия и Словакия — обе страны получили менее чем по сто запросов.

Ранее в Британии сообщили, что французские силовики стали протыкать ножами надувные лодки, на которых мигранты пересекают Ла-Манш. Такой метод взяли на вооружение в рамках закона, нацеленного на пресечение попыток нелегального пересечения границы. Его уже поприветствовали в Великобритании, куда в 2025 году на лодках прибыли более 20 тысяч нелегалов (плюс 51 процент в сравнении с 2023-м).

ЖЗЛ
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