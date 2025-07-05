Полиция в Европе стала дырявить лодки мигрантов

The Times: Полиция Франции дырявит лодки плывущих в Великобританию мигрантов

Полиция Франции стала протыкать ножами надувные лодки. Об этом сообщает The Times

Практику дырявить плавсредства, помощью которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до Великобритании, полиция Европы применила впервые. Такой метод взяли на воображение в рамках закона, нацеленного на пресечение попыток нелегального пересечения границы. Его уже поприветствовали в Великобритании, куда в 2025 году на лодках прибыли более 20 тысяч нелегалов (плюс 51 процент в сравнении с 2023-м).

Правительства Великобритании и Франции уже инициировали переговоры о соглашении, по условиям которого будут обмениваться мигрантами. Договор между странами будет предусматривать отправку Великобританией нелегальных мигрантов, сумевших пересечь Ла-Манш, обратно во Францию в обмен на других мигрантов, претендующих на легальный статус в королевстве в рамках программы воссоединения семей.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша вводит временный пограничный контроль с Германией и Литвой. Он отметил, что несколько раз обращался к немецким властям, «информируя, что терпение Польши заканчивается». Премьер понадеялся, что благодаря принятым мерам «любые возможные негативные последствия с точки зрения интересов польских граждан будут сведены к минимуму».

