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20:35, 5 июля 2025Из жизни

Мужчина лишился в метро пальцев на ноге и получил 1,8 миллиарда рублей

В США сбитый поездом мужчина потерял пять пальцев и получил 1,8 миллиарда рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Kevin Coombs / Reuters

В Нью-Йорке, США, упавший на рельсы мужчина получил от Управления городским транспортом (MTA) денежную компенсацию. Об этом пишет People.

Маруф Хоссейн упал с платформы метро перед проезжающим поездом в 2017 году. Он выжил и попал в больницу с вывихнутым бедром, травмами шеи, спины, головы, ног и рук. Его левая нога была настолько изуродована, что он лишился пальцев на ней. Тогда мужчине было 24 года.

Изначально считалось, что Хоссейн сам прыгнул под поезд. Однако мужчина заявил, что просто споткнулся из-за неровности на платформе. В своих травмах он обвинил MTA: по его мнению, организация не справилась с контролем за состоянием станций метро. Суд признал правоту мужчины и присудил выплатить ему 23 миллиона долларов (1,8 миллиарда рублей).

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Адвокат пострадавшего Ник Лиакас рассказал, что сотрудники MTA пытались оказать на его клиента давление: заставляли его отозвать иск и согласиться на 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей). Однако Хоссейн не согласился на их условия. «Этот вердикт — не просто победа Хоссейна, это предупреждение могущественным корпорациям: дни, когда можно было уклоняться от ответственности с помощью юридических игр, прошли», — заявил Лиакас.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее идет суд над пожилым мужчиной, который совершил поджог вагона метро в Сеуле из-за развода. В результате его действий 22 пассажирам понадобилась госпитализация из-за отравления продуктами горения.

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