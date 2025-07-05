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02:20, 5 июля 2025Мир

На Украине назвали «скотством» решение США по оружию

Focus: Заказанное при Байдене вооружение для Украины пополнит запасы США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Volodymyr Leush / Unsplash

США затягивают размещение заказов на производство оружия для Украины, одобренные во время президентства Джо Байдена. На это указало украинское издание Focus.

В статье отмечается, что процедуры для оформления заказа оружия занимают несколько месяцев, однако после смены руководства Пентагона они были замедлены или приостановлены. При этом, как подчеркивает автор, производимое оружие Вашингтон оставит себе, а не отправит Киеву.

«Заводы произведут заказанное (...) (ракеты PAC-3 для "Пэтриотов", ракеты GMLRS для "Хаймарсов", "Стингеры", снаряды), но пойдет оно не на Украину, где критически нужно, а на пополнение складов армии США. (...) В любом случае это скотство в чистом виде», — возмутился он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заменить заместить часть оружия США на европейское невозможно. В частности, Европа не сможет предоставить Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, уточнил он.

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