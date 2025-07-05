Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:22, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине взорвалась машина с военным

«Страна.ua»: В Одессе взорвалась машина, в которую сел военный
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: @odessainfonews

В Одессе взорвалась машина, в которую сел военный. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram, публикуя кадры в места взрыва.

По информации издания, военнослужащий остался жив, однако получил различные повреждения. Данных о его состоянии не приводится.

Местная полиция подтвердила взрыв, однако личность пострадавшего и данные о том, что это был военный, не раскрыла.

Автомобили военных и сотрудников территориальных центров комплектования на Украине нередко подвергаются нападению. Так, например, автомобиль сотрудника ТЦК в июне подорвали в Одесской области. Пострадавший тогда не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин — профессионал». Трамп признал способность России противостоять санкциям

    В США подсказали Украине способ найти выход из сложившейся ситуации на фронте

    Одна страна признала необходимость в русском языке

    В Госдуме захотели изменить отведенный россиянам срок для прикрепления к поликлиникам

    Действия важного украинского спонсора назвали ударом в спину

    «Ливерпуль» выплатит семье погибшего футболиста всю сумму по контракту

    Небо над двумя российскими городами закрыли для полетов гражданских самолетов

    На Западе заявили о панике в Киеве после одного решения США

    Россиянам будет проще продать ипотечное жилье с маткапиталом

    Россиянам назвали доступный фрукт для долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости