На Украине взорвалась машина с военным

«Страна.ua»: В Одессе взорвалась машина, в которую сел военный

В Одессе взорвалась машина, в которую сел военный. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram, публикуя кадры в места взрыва.

По информации издания, военнослужащий остался жив, однако получил различные повреждения. Данных о его состоянии не приводится.

Местная полиция подтвердила взрыв, однако личность пострадавшего и данные о том, что это был военный, не раскрыла.

Автомобили военных и сотрудников территориальных центров комплектования на Украине нередко подвергаются нападению. Так, например, автомобиль сотрудника ТЦК в июне подорвали в Одесской области. Пострадавший тогда не выжил.

