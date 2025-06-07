На Украине сообщили о гибели офицера ТЦК при подрыве автомобиля

Страна.ua: При подрыве автомобиля в Одесской области погиб офицер ТЦК

В Одесской области неизвестные подорвали автомобиль, который принадлежал Березовскому районному территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По данным издания Страна.ua, за рулем машины находился начальник четвертого отдела Одесского ТЦК офицер Олег Номеровский.

«По словам взрывотехников, автомобиль был взорван, вероятно, дистанционным способом», — пишет издание. Внутри салона автомобиля специалисты обнаружили тело. На проезжей части были человеческие останки. От взрыва у автомобиля выбило дно в районе водительского сиденья.

В полиции Одесской области подтвердили факт взрыва и гибель одного человека. Подробности в ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудник ТЦК сломал мужчине ключицу при задержании.