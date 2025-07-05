Дандыкин: Идущая по морю новая партия танков Abrams должна стать целью ВС РФ

Идущая по морю новая партия танков Abrams для Украины должна стать целью Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, сообщает MK.RU.

«Вот сейчас Украине должны поставить крупную партию Abrams. Они должны прийти по морю. Поэтому нам необходимо ее отследить и уничтожить, чтобы потом на поле боя эти танки не принесли нам проблем», — сказал он.

По его словам, надо говорить не об ударах возмездия, а о предупредительных ударах на постоянной основе, таким может стать удар по партии танков.

Дандыкин отметил, что точность ударов увеличилась благодаря космическим спутникам и «неравнодушным людям, проживающим на территории Украины».

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска успешно оттеснили Вооруженные силы Украины в Часовом Яре и отбили их к западным окраинам населенного пункта. При этом он подчеркнул, что ситуация на этом ключевом направлении остается непростой.