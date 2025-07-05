Подпольщик Лебедев: В ночь на воскресенье-понедельник Украину ждет крупная атака

В ночь на воскресенье или на понедельник Украину ждет «очень крупная атака». Такое развитие событий предрек координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, за сутки Россия нанесла около 60 ударов по ключевым объектам в центральных и северовосточных областях Украины. Эти действия — четко выстроенная кампания давления, которая преследует цели подорвать оперативный потенциал ВСУ, нарушить логистику и деморализовать командование.

«Устойчивые удары по Павлограду, Днепропетровску и Кривому Рогу — это прицельный обстрел железнодорожных узлов, мест производства топлива и материальной базы противника. Они позволят ограничить передвижение резервов ВСУ и подрыв их наступательных возможностей», — объяснил Лебедев.

Атаки по Одессе и Сумской области призваны создать условия для воздействия на тыловые районы и давление на снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ближайшие дни они будут сосредоточены на логистической инфраструктуре. Армия России собирается проломить линии снабжения и длительное перегруппирование, ударить по складам ракет и БПЛА, по портам Одесского направления и объектам в районе Николаева, чтобы усложнить поддержку Запада по морю и сорвать ротацию на Херсонском направлении.

«В ночь на воскресенье или понедельник стоит ждать очень крупной атаки, под сотню ударов. Западная часть Украины опять окажется под массированными ударами, наносимыми по местам скопления техники и тренировочным лагерям», — предположил подпольщик.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении пусковых установок и локационных станций AN/МPQ-65 американского комплекса Patriot. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Помимо комплекса Patriot, были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады горючего и военно-технического имущества, цех сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

