Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 5 июля 2025Бывший СССР

Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине

Подпольщик Лебедев: В ночь на воскресенье-понедельник Украину ждет крупная атака
Вячеслав Агапов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь на воскресенье или на понедельник Украину ждет «очень крупная атака». Такое развитие событий предрек координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам подпольщика, за сутки Россия нанесла около 60 ударов по ключевым объектам в центральных и северовосточных областях Украины. Эти действия — четко выстроенная кампания давления, которая преследует цели подорвать оперативный потенциал ВСУ, нарушить логистику и деморализовать командование.

«Устойчивые удары по Павлограду, Днепропетровску и Кривому Рогу — это прицельный обстрел железнодорожных узлов, мест производства топлива и материальной базы противника. Они позволят ограничить передвижение резервов ВСУ и подрыв их наступательных возможностей», — объяснил Лебедев.

Материалы по теме:
«Не брать Сумы не получится» Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
«Не брать Сумы не получится»Каким будет сражение за столицу Сумской области и где еще идут главные бои СВО?
26 июня 2025
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025

Атаки по Одессе и Сумской области призваны создать условия для воздействия на тыловые районы и давление на снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ближайшие дни они будут сосредоточены на логистической инфраструктуре. Армия России собирается проломить линии снабжения и длительное перегруппирование, ударить по складам ракет и БПЛА, по портам Одесского направления и объектам в районе Николаева, чтобы усложнить поддержку Запада по морю и сорвать ротацию на Херсонском направлении.

«В ночь на воскресенье или понедельник стоит ждать очень крупной атаки, под сотню ударов. Западная часть Украины опять окажется под массированными ударами, наносимыми по местам скопления техники и тренировочным лагерям», — предположил подпольщик.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении пусковых установок и локационных станций AN/МPQ-65 американского комплекса Patriot. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Помимо комплекса Patriot, были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады горючего и военно-технического имущества, цех сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине

    Жители российского города сообщили о пролетавшем дроне и сняли его на видео

    В России ответили на заявление Эрдогана об отношениях Москвы и Баку

    Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ленобласти

    Задержанного за мошенничество на 56 миллионов рублей Амиралиева доставили из зоны СВО

    Великобритания возобновит дипломатические отношения с одной страной

    США предрекли опасные последствия за один шаг против России

    Названа сумма выплаченной Смоловым компенсации за конфликт в «Кофемании»

    Россиянка описала отдых на Кубе фразой «отношение будто свинюшек кормят»

    Артемий Лебедев призвал брать пример с американцев в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости