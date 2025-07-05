Полиция отказалась заводить дело после конфликта Смолова в «Кофемании» в Москве

Полиция отказалась заводить дело после конфликта и драки с участием футболиста Федора Смолова в «Кофемании» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 28 мая в отдел МВД по Пресненскому району из больницы пришла телефонограмма о поступлении 47-летнего пострадавшего, который был опрошен и отпущен для лечения по месту жительства. Сам 35-летний Смолов в тот момент уже выехал за пределы страны и «опросить его не предоставилось возможным».

Кроме того, проводится проверка информации о якобы вымогательстве денег у Смолова за непубликацию видео конфликта.

У экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании» на Большой Никитской улице в центре Москвы. Инцидент попал на видео. Конфликт случился в конце мая, его причины пока неизвестны. По одной из версий, Смолова спровоцировали.