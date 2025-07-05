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10:51, 5 июля 2025Путешествия

Последние секунды жизни сорвавшегося со скалы россиянина попали на видео

В Башкирии сняли на видео последние секунды жизни мужчины, он упал со скалы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Последние секунды жизни сорвавшегося со скалы россиянина попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах 34-летний житель Уфы позирует на одной из местных природных достопримечательностей. Он пытается спрыгнуть на уступок, однако теряет равновесие и срывается вниз. На этом видео обрывается.

Спасти мужчину не смогли — он получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Италии американский турист получил серьезную травму рядом с Колизеем. Он оступился, когда хотел сделать селфи, и упал спиной на металлический штырь. Мужчину удалось спасти, ему наложили 80 швов.

ЖЗЛ
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