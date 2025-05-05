Турист захотел сделать селфи у Колизея и упал спиной на металлический штырь

Il Messaggero: Турист упал спиной на металлический штырь у Колизея в Риме

Американский турист упал спиной на железный забор у Колизея в Риме, Италия. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Как предположило издание, 47-летний иностранец захотел сделать селфи у достопримечательности, однако не удержался и упал на ограждение. Мужчина оказался с металлическим штырем в спине и кричал, пока не потерял сознание.

Спасателям потребовалось больше 20 минут, чтобы снять американца с ограждения. После этого его доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи смогли стабилизировать пациента и наложили ему 80 швов.

Ранее на Филиппинах турист залез в вольер к крокодилу ради селфи и оказался у него в пасти. Уточнялось, что мужчина перепутал животное со статуей.