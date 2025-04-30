Турист перепутал живого крокодила со статуей, оказался у него в пасти и попал на видео

Турист залез в вольер к крокодилу на Филиппинах ради селфи и попал на видео

Турист залез в вольер к крокодилу на Филиппинах ради селфи и оказался у него в пасти. Инцидент попал на видео, которое публикует таблоид New York Post (NYP).

Как пишет издание, 29-летний мужчина, имя которого не раскрывается, перепутал живую рептилию в зоопарке в провинции Замбонга-Сибугей со статуей, перелез через забор и вытащил смартфон, чтобы запечатлеть себя на ее фоне.

Внезапно взрослая самка крокодила по имени Лалай бросилась на туриста и вонзилась клыками ему в руку. Затем она схватила свою жертву за бедро и несколько раз перевернулась, чтобы разорвать добычу на части.

По данным источника, мужчина находился в вольере около получаса. Его спас дрессировщик, который ударил рептилию по голове куском цемента, заставив ослабить хватку.

Врачам удалось обмотать руку и бедро посетителя зоопарка тканью, чтобы остановить кровотечение. Затем пострадавшего срочно доставили в больницу. Там ему наложили 50 швов.

Ранее в Индии крокодил растерзал купающегося пастуха. Прохожие слышали крики мужчины, но ничем не могли ему помочь.

