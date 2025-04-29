Крокодил растерзал купающегося пастуха

В городе Аурайя, Индия, продолжаются поиски останков пастуха, которого растерзал крокодил. Об этом сообщает Hindustan Times.
45-летний Рамвир Нишад привел стадо овец к реке около храма Гаури Мата. Он дал животным напиться, а потом сам зашел в воду. По словам очевидцев, в этот момент на купающегося мужчину набросился крокодил, скрывавшийся неподалеку.
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Хищник утащил Нишада на другой берег реки. Прохожие слышали крики пастуха, но ничем не могли помочь. Чуть позже они обнаружили на берегу его одежду и обувь. Найти останки не удалось, хотя дайверы искали до самой ночи.
Ранее сообщалось, что в южноафриканской провинции Квазулу-Натал крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Хищник не стал есть ее: раны нашли только на кисти руки.