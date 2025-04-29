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14:38, 29 апреля 2025Из жизни

Крокодил растерзал купающегося пастуха

В Индии крокодил утащил в воду пастуха и растерзал его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Yuli Seperi / Sijori Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В городе Аурайя, Индия, продолжаются поиски останков пастуха, которого растерзал крокодил. Об этом сообщает Hindustan Times.

45-летний Рамвир Нишад привел стадо овец к реке около храма Гаури Мата. Он дал животным напиться, а потом сам зашел в воду. По словам очевидцев, в этот момент на купающегося мужчину набросился крокодил, скрывавшийся неподалеку.

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Хищник утащил Нишада на другой берег реки. Прохожие слышали крики пастуха, но ничем не могли помочь. Чуть позже они обнаружили на берегу его одежду и обувь. Найти останки не удалось, хотя дайверы искали до самой ночи.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской провинции Квазулу-Натал крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Хищник не стал есть ее: раны нашли только на кисти руки.

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