Крокодил растерзал купающегося пастуха

В Индии крокодил утащил в воду пастуха и растерзал его

В городе Аурайя, Индия, продолжаются поиски останков пастуха, которого растерзал крокодил. Об этом сообщает Hindustan Times.

45-летний Рамвир Нишад привел стадо овец к реке около храма Гаури Мата. Он дал животным напиться, а потом сам зашел в воду. По словам очевидцев, в этот момент на купающегося мужчину набросился крокодил, скрывавшийся неподалеку.

Хищник утащил Нишада на другой берег реки. Прохожие слышали крики пастуха, но ничем не могли помочь. Чуть позже они обнаружили на берегу его одежду и обувь. Найти останки не удалось, хотя дайверы искали до самой ночи.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской провинции Квазулу-Натал крокодил напал на женщину, переходившую реку Энселени. Хищник не стал есть ее: раны нашли только на кисти руки.

