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13:21, 5 июля 2025Россия

Повреждения в Энгельсе после атаки украинских БПЛА оценили

Бусаргин: После атаки БПЛА в Энгельсе повредило 25 квартир и десяток машин
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал «ПРО ЭНГЕЛЬС»

После атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Энгельсе повредило более 25 квартир и около 10 машин. Повреждения в своем Telegram-канале оценил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам главы региона, в основном у квартир выбиты окна. Сейчас ущерб оценивают специалисты — для компенсации гражданам выделят средства из резервного фонда региона.

«В Энгельсе жителям домов и владельцам автомобилей, пострадавшим в результате атаки БПЛА, будет оказана помощь. На месте происшествия находятся все необходимые профильные службы, угрозы для населения нет», — подчеркнул Бусаргин.

Губернатор также дал поручение главе района Максиму Леонову организовать работу горячей линии, куда смогут обратиться жители. Устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время, пообещал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Саратовскую область в ночь на 5 июля. Взрывы начали раздаваться над Энгельсом около 03:50, всего их было слышно минимум восемь.

В общей сложности средства противовоздушной обороны сбили почти 100 БПЛА самолетного типа ВСУ над регионами России. Больше всего — 34 дрона — было сбито над территорией Воронежской области, 11 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, по 9 — над Белгородской и Саратовской областями, 8 — над Новгородской областью, 6 дронов — над территорией Курской области.

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