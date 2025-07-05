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13:16, 5 июля 2025МирЭксклюзив

Названы последствия от признания Трампом способности России противостоять санкциям

Блохин: Признание США политики Путина говорит о том, что новых санкций не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Признание президентом США Дональдом Трампом способности России противостоять введенным против нее санкциям говорит о том, что новые ограничения против Москвы вводить не будут, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы знаем, что [сенатор] Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и республиканцы подготовили для Трампа новый санкционный пакет [против России]. Трамп может использовать этот инструмент. Но, скорее всего, не будет», — предположил Блохин.

Американист отметил, что против Москвы было введено больше санкций со стороны Вашингтона, чем по отношению к любому другому государству, в том числе КНДР.

«Это ни к чему не привело. Не удалось разорвать российскую экономику. Кроме того, я думаю, что в контексте нормализации российско-американских отношений понятно, что они одной Украиной не ограничиваются. Очевидно, что Трамп намерен нормализовывать эти отношения. И одновременно оказывать на Россию санкционное давление — это явно отсутствие логики. Я думаю, что Трамп не пойдет по этому пути», — добавил он.

Признание Трампом политики [президента России Владимира] Путина говорит о том, что санкционная политика Запада провалилась. Поэтому новый виток санкционного давления на России со стороны США вряд ли возможен

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

Ранее Трамп признал, что Россия справляется с введенными против нее санкциями. Во время общения с журналистами на борту самолета он рассказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным тему рестрикций в ходе недавнего разговора. Трамп также заверил, что относится к России жестче, чем к другим странам, включая Иран.

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