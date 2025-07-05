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19:53, 5 июля 2025Россия

Пушков назвал заявление генсека НАТО о Китае и России нездоровыми фантазиями

Пушков назвал заявление генсека НАТО Рютте о КНР и России нездоровыми фантазиями
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о Китае и России — его нездоровые фантазии. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — написал он.

Ранее генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая. Он считает, если КНР решит напасть на Тайвань, то первым делом обратится за помощью к России. По его словам, чтобы этого избежать, нужно укреплять НАТО и работать в индо-тихоокеанском регионе.

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