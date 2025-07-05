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10:22, 5 июля 2025Россия

Работника-прогульщика в российском регионе приковали к батарее цепью

Mash: В Забайкалье начальник приковал работника-прогульщика к батарее цепью
Вячеслав Агапов

Кадр: Telegram-канал Babr Mash

Работника-прогульщика в Краснокаменске приковали к батарее цепью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash babr.

Как отмечают авторы, таким образом начальник производства бетона в Забайкалье борется с пьянством подчиненных. Сотрудник предприятия в регионе ушел в запой на несколько дней, после чего был наказан.

Мужчина сумел самостоятельно отцепиться от радиатора, но не смог снять замок, поэтому обратился к знакомым.

По имеющимся данным, управление регионального Следственного комитета заинтересовалось методами воспитания сотрудников и инициировало проверку.

В феврале женщина в Дагестане приковала дочь к батарее после того, как она пожаловалась на групповое изнасилование и одноклассников, которые заставляют ее употреблять наркотики. Мать решила, что дочь позорит семью, и в наказание не кормила и не поила ее. Девочка написала записку с просьбой о помощи, привязала ее к пульту от телевизора и бросила в окно.

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