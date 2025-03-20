Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:29, 20 марта 2025Силовые структуры

Державшей дочь прикованной к батарее россиянке предъявили обвинение

В Дагестане предъявили обвинение женщине, приковавшей дочь к батарее на 3 дня
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Дагестане следователи предъявили обвинение местной жительнице, которая продержала свою 15-летнюю дочь прикованной к батарее три дня без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мать несовершеннолетней обвиняют в незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства. Девочка заявляла об изнасиловании, однако ее слова не подтвердились.

В феврале обвиняемая и ее родственник приковали подростка к батарее после того, как она пожаловалась на групповое изнасилование и одноклассников, которые заставляют ее употреблять наркотики.

Мать решила, что дочь позорит семью, и в наказание не кормила и не поила ее. Девочка написала записку с просьбой о помощи, привязала ее к пульту от телевизора и бросила в окно. После этого ее освободили и отправили в рехаб. Полиция проверяет действия матери, которая объяснила свой поступок тем, что у дочери проблемы с поведением, она постоянно убегает из дома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о готовности встречаться с представителями России

    Рэпер из ДНР преподал урок детям из Курска

    В Китае предложили застроить обратную сторону Луны массивом радиотелескопов

    Раскрыты способы облегчить весеннее обострение

    Каллас упрекнула ЕС в поддержке Украины только на словах

    Выросло число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Энгельс

    Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в совместном отдыхе

    Напавшие на «Крокус» террористы рассматривали другие места для теракта

    Названы самые счастливые страны на постсоветском пространстве

    Подсчитана минимальная зарплата для ипотеки на двухкомнатную квартиру в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше