Державшей дочь прикованной к батарее россиянке предъявили обвинение

В Дагестане предъявили обвинение женщине, приковавшей дочь к батарее на 3 дня

В Дагестане следователи предъявили обвинение местной жительнице, которая продержала свою 15-летнюю дочь прикованной к батарее три дня без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мать несовершеннолетней обвиняют в незаконном лишении свободы и доведении до самоубийства. Девочка заявляла об изнасиловании, однако ее слова не подтвердились.

В феврале обвиняемая и ее родственник приковали подростка к батарее после того, как она пожаловалась на групповое изнасилование и одноклассников, которые заставляют ее употреблять наркотики.

Мать решила, что дочь позорит семью, и в наказание не кормила и не поила ее. Девочка написала записку с просьбой о помощи, привязала ее к пульту от телевизора и бросила в окно. После этого ее освободили и отправили в рехаб. Полиция проверяет действия матери, которая объяснила свой поступок тем, что у дочери проблемы с поведением, она постоянно убегает из дома.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.