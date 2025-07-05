Раскрыта возможность нового столкновения стран из-за конфликта на Ближнем Востоке

Financial Times: напряжение между Турцией и Израилем стремительно нарастает

Продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном изменил баланс сил на Ближнем Востоке. Напряжение между Анкарой и Тель-Авивом стремительно нарастает и может перерасти в открытую конфронтацию, пишет Financial Times.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на саммите Организации исламского сотрудничества, что не существует палестинской, ливанской, сирийской, йеменской или иранской проблемы. По мнению чиновника, очевидна израильская проблема. Подобные заявления уже не являются редкостью и все чаще звучат со страниц турецких СМИ, а также государственных лиц, уверяет издание.

В ответ на это усиливаются опасения по поводу роли Турции на политической карте Ближнего Востока. Как считает часть израильского силового блока, в перспективе Турция может представлять наибольшую угрозу, чем Иран. Израиль начал наращивать взаимодействие с курдами в Сирии, которых Анкара считает враждебными.

Аналитики указывают, что президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп должен использовать свои хорошие отношения, сложившиеся как с Нетаньяху, так и с Эрдоганом. Влияние американского лидера может помочь справиться с этой конфронтацией, предполагают эксперты.

Раннее в Турции указали на неожиданные потери Израиля в конфликте с Ираном. Турецкий полковник в отставке Ихсан Сефа заявил, что Тель-Авив не достиг своих целей в конфликте и столкнулся с огромными неожиданным ущербом.