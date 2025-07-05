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03:16, 5 июля 2025Путешествия

Российский аэропорт вновь приостановил работу

Росавиация: Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Пулково
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в международном аэропорту Пулково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь уточнил, что временная мера в воздушной гавани Санкт-Петербурга действует для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ограничение вводится второй раз за ночь. Ранее, 4 июля, сообщалось, что в аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты. До этого полеты запретили в трех российских городах — Тамбове, Нижнем Новгороде и Калуги.

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