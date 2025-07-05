Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:20, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Симоньян назвала условие мира на Украине

Симоньян: Мир на Украине наступит, когда за нее перестанет воевать Америка
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Мир на Украине наступит после того, как за нее перестанет воевать Америка, продолжающая поставлять Киеву вооружение. Такое условие назвала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.

«Война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все», — ответила Симоньян на соответствующий вопрос.

Журналист припомнила поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Также Симоньян подчеркнула, что хозяин Белого дома указал на зависимость от американских поставок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о запуске ВСУ крылатых ракет в направлении Крымского моста

    На Западе рассказали о последствиях помощи Норвегии Украине

    Симоньян назвала условие мира на Украине

    Зеленский назвал состоявшийся разговор с Трампом лучшим за все время

    Минобороны сообщило об отражении атаки БПЛА

    ПСЖ вышел в полуфинал клубного чемпионата по футболу

    Цыгане под видом бойцов «Ахмата» собирали деньги с жителей Ростова-на-Дону

    В Германии раскрыли сроки истощения запасов ВСУ

    Израиль принял решение отправить делегацию на переговоры с ХАМАС

    Военкоры сообщили об ударе «Кинжалами» по аэродрому ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости