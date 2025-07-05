Мир на Украине наступит после того, как за нее перестанет воевать Америка, продолжающая поставлять Киеву вооружение. Такое условие назвала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.
«Война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все», — ответила Симоньян на соответствующий вопрос.
Журналист припомнила поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Также Симоньян подчеркнула, что хозяин Белого дома указал на зависимость от американских поставок.