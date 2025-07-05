Симоньян: Мир на Украине наступит, когда за нее перестанет воевать Америка

Мир на Украине наступит после того, как за нее перестанет воевать Америка, продолжающая поставлять Киеву вооружение. Такое условие назвала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ.

«Война закончится через две недели после того, как за Украину перестанет воевать Америка. Вот она перестанет воевать, и все», — ответила Симоньян на соответствующий вопрос.

Журналист припомнила поведение украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Также Симоньян подчеркнула, что хозяин Белого дома указал на зависимость от американских поставок.