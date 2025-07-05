Трамп не исключил продолжение снабжения ВСУ системами ПВО

Трамп о поставке Киеву комплексов Patriot: Мы рассматриваем это

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США продолжат поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) Украине. В том числе речь идет о комплексах Patriot, передает ТАСС.

Он отметил, что данная тема затрагивалась во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, Киев нуждается в этих комплексах для защиты.

«Мы могли бы. Мы рассматриваем это», — высказался он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, отправят ли США дополнительные Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что приостановить военную помощь Украине распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Американские СМИ отметили, что Хегсет уже в третий раз блокирует поставки оружия Киеву.