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10:58, 5 июля 2025Мир

Трамп не исключил продолжение снабжения ВСУ системами ПВО

Трамп о поставке Киеву комплексов Patriot: Мы рассматриваем это
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Murphy, File / AP

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США продолжат поставлять системы противовоздушной обороны (ПВО) Украине. В том числе речь идет о комплексах Patriot, передает ТАСС.

Он отметил, что данная тема затрагивалась во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, Киев нуждается в этих комплексах для защиты.

«Мы могли бы. Мы рассматриваем это», — высказался он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, отправят ли США дополнительные Patriot Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что приостановить военную помощь Украине распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Американские СМИ отметили, что Хегсет уже в третий раз блокирует поставки оружия Киеву.

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