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09:26, 5 июля 2025Мир

Стало известно о намерении ЕС создать запасы полезных ископаемых

FT: ЕС хочет создать запасы полезных ископаемых
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет создать запасы полезных ископаемых на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Об этом сообщает газета Financial Times, в распоряжении которой оказался проект соответствующей инициативы, подготовленной Еврокомиссией.

Издание указывает, что ЕС хочет повысить свою ресурсную безопасность на фоне рисков, связанных с военными конфликтами, ухудшением состояния окружающей среды и киберугрозами.

Также предполагается сформировать резерв запасов продовольствия, медикаментов и ядерного топлива.

Ранее крупнейшие компании Германии потребовали кардинального пересмотра экономической политики ЕС. Главы концернов выразили властям Евросоюза недовольство проблемой американских пошлин, которая не разрешена до сих пор, излишним вниманием к защите климата, чрезмерной бюрократией.

ЖЗЛ
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