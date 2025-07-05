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08:41, 5 июля 2025Бывший СССР

Украинский пленный поблагодарил российских врачей

Украинский пленный Коржун поблагодарил российских врачей за помощь после ранения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Коржун поблагодарил российских врачей за оказанную медицинскую помощь. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Украинский боец был взят в плен российскими военными в Сумской области. Он отметил, что был ранен, в плену ему оказали медицинскую помощь. «Меня в плену кормят, все нормально, порядок», — рассказал Коржун. Он назвал россиян братьями, подчеркнув, что «в России люди нормальные». Также украинский пленный призвал сослуживцев сдаваться.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Павел Больбот отказался от обмена и выразил желание остаться в России. Он признался, что хотел попасть в плен, чтобы воссоединиться с родными.

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