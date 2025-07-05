Украинский пленный поблагодарил российских врачей

Украинский пленный Коржун поблагодарил российских врачей за помощь после ранения

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Коржун поблагодарил российских врачей за оказанную медицинскую помощь. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Украинский боец был взят в плен российскими военными в Сумской области. Он отметил, что был ранен, в плену ему оказали медицинскую помощь. «Меня в плену кормят, все нормально, порядок», — рассказал Коржун. Он назвал россиян братьями, подчеркнув, что «в России люди нормальные». Также украинский пленный призвал сослуживцев сдаваться.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Павел Больбот отказался от обмена и выразил желание остаться в России. Он признался, что хотел попасть в плен, чтобы воссоединиться с родными.