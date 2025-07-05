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02:49, 5 июля 2025Мир

В Британии рассказали о давлении Макрона на Стармера

Telegraph: Макрон оказывает давление на Стармера в вопросе признания Палестины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lionel Guericolas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера в вопросе признания Палестины в качестве государства. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

По словам собеседников издания, французская и британская стороны расходятся во мнениях относительно скорости и подхода официального признания Палестины.

Париж полагает, что это, возможно, станет катализатором для приближения решения о создании двух государств, а Лондон, в свою очередь, беспокоится, что такой шаг будет «просто символическим» в случае отсутствия жестких условий относительно того, что должно сделать радикальное палестинское движение ХАМАС взамен.

Ожидается, что Стармер и Макрон обсудят вопрос признания Палестины и происходящее в секторе Газа во время визита французского президента в Британию, который состоится на следующей неделе.

В апреле Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Макрона, что признание Палестины в качестве государства станет «победой для ХАМАС и Ирана». По его словам, палестинское государство, созданное в нескольких минутах от израильских городов, станет иранским плацдармом для терроризма.

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