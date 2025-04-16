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09:52, 16 апреля 2025Мир

Премьер Израиля предостерег Макрона от признания Палестины

Нетаньяху: Признание Палестины станет победой для ХАМАС и Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что признание Палестины в качестве государства станет «победой для ХАМАС и Ирана». Разговор лидеров состоялся по телефону, сообщает Politico.

По словам Нетаньяху, палестинское государство, созданное в нескольких минутах от израильских городов, станет иранским плацдармом для терроризма.

Как отмечается, ранее Макрон заявлял, что Франция может признать палестинское государство в ближайшие месяцы.

25 марта палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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