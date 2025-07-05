В МВД напомнили об одной обязанности изменившим внешность россиянам

МВД РФ: При сильных изменения внешности нужно менять паспорт

При сильных изменениях внешности россиянам нужно менять паспорт. Об этом сообщила пресс-служба миграционной службы МВД России в Telegram.

В ведомстве пояснили, что граждане обязаны получить новый паспорт в течение 90 дней. Речь идет об изменениях, вызванных перенесенным заболеванием или медицинским вмешательством, пояснили в пресс-службе.

При этом изменение внешности ребенка не налагает обязанность его законного представителя оформлять ему новый загранпаспорт, добавили в пресс-службе службы.

Ранее жителям России разрешили не расписываться в паспорте в том случае, если гражданин физически лишен такой возможности. Кроме того, в МВД уточнили, что если человек решил изменить подпись или ее трансформация произошла естественным путем, то оформление нового паспорта не требуется.