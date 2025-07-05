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08:32, 5 июля 2025Бывший СССР

В России раскрыли важную деталь для достижения мира на Украине

Кипшидзе: Мира на Украине нельзя достигнуть без прекращения гонений на УПЦ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Достичь мира на Украине нельзя без прекращения гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает РИА Новости.

На заседании межрелигиозного круглого стола в Токио он отметил, что УПЦ имеет огромный миротворческий потенциал, который, милостью Божией, будет востребован. По словам Кипшидзе, на заседании не было представителей канонической УПЦ из-за того, что киевские власти запрещают священникам выступать на международных площадках, отказывая в праве защищать себя.

Представитель РПЦ обратил внимание на то, что в рамках мероприятия присутствуют представители раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Мы продолжаем считать эту структуру неканонической, а ее саму считаем одной из причин репрессий против верующих УПЦ. Мы будем говорить об этом открыто и принципиально», — добавил Кипшидзе.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в ослаблении УПЦ. Парламентарий подчеркнул, что более шести миллионов граждан Украины являются прихожанами УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от «партии войны».

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