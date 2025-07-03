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08:33, 3 июля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в ослаблении УПЦ

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский ослабляет и зачищает УПЦ перед выборами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ослабляет и зачищает Украинскую православную церковь (УПЦ) перед выборами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью российскому ТАСС.

«Более 6 млн граждан Украины - это прихожане УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от "партии войны". Поэтому это зачистка перед возможными выборами», — заявил парламентарий.

По его словам, власти в Киеве осмелели и решили идти в ва-банк. Дмитрук назвал целью Зеленского и его окружения в ослаблении церкви и уничтожить каноническую УПЦ «за считанные дни».

Ранее Дмитрук в своем Telegram написал, что Владимир Зеленский несет ответственность за организованный геноцид украинского народа. По его словам, причина заключается в массовой иммиграции.

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