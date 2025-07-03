Депутат Рады Дмитрук: Зеленский ослабляет и зачищает УПЦ перед выборами

Президент Украины Владимир Зеленский ослабляет и зачищает Украинскую православную церковь (УПЦ) перед выборами. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в интервью российскому ТАСС.

«Более 6 млн граждан Украины - это прихожане УПЦ, и они точно не будут голосовать за Зеленского или подобного кандидата от "партии войны". Поэтому это зачистка перед возможными выборами», — заявил парламентарий.

По его словам, власти в Киеве осмелели и решили идти в ва-банк. Дмитрук назвал целью Зеленского и его окружения в ослаблении церкви и уничтожить каноническую УПЦ «за считанные дни».

Ранее Дмитрук в своем Telegram написал, что Владимир Зеленский несет ответственность за организованный геноцид украинского народа. По его словам, причина заключается в массовой иммиграции.