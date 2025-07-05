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20:10, 5 июля 2025Путешествия

В Сочи задержали 25 авиарейсов

В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов на прилет и вылет
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В аэропорту Сочи задержали 25 рейсов на прилет и вылет, большинство из которых были направлены в Москву, Екатеринбург, Новосибирск и Анталью в Турции. Об этом пишет РИА Новости.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов из-за временных ограничений, которые вводили в аэропортах Поволжского региона, Москвы и Санкт-Петербурга», — приводит агентство заявление пресс-службы.

При этом представители аэропорта уточнили, что пассажиров, которые не могут сейчас улететь, обеспечивают всем необходимым: питанием, напитками и проживанием в гостинице.

Ранее стало известно, что Петербургский аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов. Кроме того, сообщалось, что пассажиры рейса из Владивостока в Москву два часа не могут выйти из самолета, среди них мог быть губернатор Приморья Олег Кожемяко. Однако позже эту информацию опровергли.

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