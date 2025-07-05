В США назвали причину приостановки военной помощи Украине

WP: США приостановили военную помощь Украине ради Израиля

США приостановили военную помощь Украине ради Израиля. Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

По мнению автора издания, Пентагон не хочет поддерживать одновременно сразу две страны, ведущие боевые действия на разных театрах. Это неминуемо повлекло бы трудности, связанные с распределением военной помощи между адресатами, пояснил он.

В частности, в материале говорится о приостановке поставок Киеву ЗРК Patriot. Это оружие, помимо украинского конфликта, активно используют союзники США на Ближнем Востоке, отмечает WP.

Ранее стало известно, что приостановить военную помощь Украине распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Американские СМИ отметили, что Хегсет уже в третий раз блокирует поставки оружия Киеву.