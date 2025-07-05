Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:10, 5 июля 2025Мир

В США назвали причину приостановки военной помощи Украине

WP: США приостановили военную помощь Украине ради Израиля
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: US ARMY / Reuters

США приостановили военную помощь Украине ради Израиля. Об этом говорится в статье американской газеты The Washington Post.

По мнению автора издания, Пентагон не хочет поддерживать одновременно сразу две страны, ведущие боевые действия на разных театрах. Это неминуемо повлекло бы трудности, связанные с распределением военной помощи между адресатами, пояснил он.

В частности, в материале говорится о приостановке поставок Киеву ЗРК Patriot. Это оружие, помимо украинского конфликта, активно используют союзники США на Ближнем Востоке, отмечает WP.

Ранее стало известно, что приостановить военную помощь Украине распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Американские СМИ отметили, что Хегсет уже в третий раз блокирует поставки оружия Киеву.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин — профессионал». Трамп признал способность России противостоять санкциям

    Россиянам рассказали о способах высыпаться в летнюю жару

    Власти одной страны решили раздать деньги населению

    Названы самые слабые стороны современной молодежи

    Установлена личность отдавшего приказ сбить Ил-76 с бойцами ВСУ украинского командира

    Работника-прогульщика в российском регионе приковали к батарее цепью

    Губерниев пошутил о дерущихся в кафе футболистах

    В США назвали причину приостановки военной помощи Украине

    Напавшему на мальчика в Сергиевом Посаде мужчине предъявили обвинение

    В турецких городах провели задержание мэров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости