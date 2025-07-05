Великобритания возобновит дипломатические отношения с одной страной

Глава МИД Лэмми: Великобритания восстановит дипломатические отношения с Сирией

Великобритания восстановит дипломатические отношения с Сирией в связи с приходом к власти в арабской республике новых политических сил. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, передает агентство Reuters.

«Визит министра иностранных дел Великобритании в Сирию станет первым визитом министра за 14 лет и возобновит дипломатические отношения между Великобританией и Сирией», — отмечает агентство.

Кроме того, уточняется, что Соединенное Королевство выделит деньги на борьбу с нелегальной миграцией и уничтожением химоружия в Сирии.

13 декабря прошлого года глава Минобороны Джон Хили заявил, что Великобритания не видит препятствий для переговоров с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пришедшей к власти в Сирии. По его словам, тот факт, что группировка находится в списке запрещенных террористических организаций, не влияет на возможность диалога.