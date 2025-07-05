Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 5 июля 2025Мир

Великобритания возобновит дипломатические отношения с одной страной

Глава МИД Лэмми: Великобритания восстановит дипломатические отношения с Сирией
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетМинобороны
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Великобритания восстановит дипломатические отношения с Сирией в связи с приходом к власти в арабской республике новых политических сил. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, передает агентство Reuters.

«Визит министра иностранных дел Великобритании в Сирию станет первым визитом министра за 14 лет и возобновит дипломатические отношения между Великобританией и Сирией», — отмечает агентство.

Кроме того, уточняется, что Соединенное Королевство выделит деньги на борьбу с нелегальной миграцией и уничтожением химоружия в Сирии.

13 декабря прошлого года глава Минобороны Джон Хили заявил, что Великобритания не видит препятствий для переговоров с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пришедшей к власти в Сирии. По его словам, тот факт, что группировка находится в списке запрещенных террористических организаций, не влияет на возможность диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подпольщик предрек «очень крупную атаку» по Украине

    Жители российского города сообщили о пролетавшем дроне и сняли его на видео

    В России ответили на заявление Эрдогана об отношениях Москвы и Баку

    Атаку беспилотников ВСУ отразили в Ленобласти

    Задержанного за мошенничество на 56 миллионов рублей Амиралиева доставили из зоны СВО

    Великобритания возобновит дипломатические отношения с одной страной

    США предрекли опасные последствия за один шаг против России

    Названа сумма выплаченной Смоловым компенсации за конфликт в «Кофемании»

    Россиянка описала отдых на Кубе фразой «отношение будто свинюшек кормят»

    Артемий Лебедев призвал брать пример с американцев в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости