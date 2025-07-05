Жители российского города сообщили о пролетавшем дроне и сняли его на видео

Жители Кирова сняли пролетающий над городом беспилотник на видео

Жители Кирова сообщили о пролетевшем над городом беспилотнике. Снятый очевидцем ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

На кадрах видно летательный аппарат крестообразной формы на фоне дождливого неба. «Кошмар», — комментирует происходящее мужской голос за кадром.

По мнению автора ролика, дрон полетел в сторону одного из местных заводов — «Сельмаш». На сайте предприятия указано, что помимо гражданской он производит «спецпродукцию», не уточняя, о чем именно идет речь. В советское время завод относился к числу оборонных.

Ранее 5 июля в небе над тремя российскими регионами было сбито 15 беспилотников. Более двух третей — 11 летательных аппаратов — перехвачены над Брянской областью, 1 — над Белгородской. Три дрона долетели до Смоленской области, где и были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны.