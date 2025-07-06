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20:30, 6 июля 2025Россия

Автомобиль влетел в толпу детей в российском городе и попал на видео

Пьяный водитель влетел в толпу на светофоре в Саратове, умерла 14-летняя девочка
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Автомобиль влетел в толпу детей, стоявших на тротуаре у светофора в Саратове. Момент наезда попал на видео, которое публикует Mash.

По данным издания, в результате ДТП погибла 14-летняя девочка. За рулем машины находился пьяный 30-летний мужчина. Он на большой скорости проезжал перекресток на красный свет, когда авто занесло на тротуар с людьми. От удара стоявших ближе к дороге двух человек отбросило вверх.

Водитель задержан.

Ранее иномарка протаранила остановку общественного транспорта и врезалась в столб в Казани. Пострадал один человек, у него было сильное кровотечение.

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