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12:05, 6 июля 2025Россия

Два человека погибли во время ультрамарафона в России

Два человека погибли во время ультрамарафона в Мурманской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kirill Skorobogatko / Shutterstock / Fotodom  

Два человека погибли во время ультрамарафона в трейле «Хибины» в Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Соревнования стартовали вчера, 5 июля. Спортсмены взошли на гору, однако сегодня погодные условия ухудшились. Два человека погибли, еще двое пострадали.

Соревнования остановили, а всех участников забега эвакуировали. Уточняется, что марафон организовали частные лица.

Следственный комитет возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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