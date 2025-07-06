Греческий сухогруз начал тонуть после вооруженного нападения у берегов Йемена

UKMTO: У берегов Йемена неизвестные с оружием напали на греческий сухогруз

В Красном море у берегов Йемена начал тонуть греческий сухогруз после вооруженного нападения неизвестными людьми. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Судно было атаковано несколькими небольшими лодками, которые открыли огонь из стрелкового оружия и реактивных гранат», — отметили в ведомстве. Команда попыталась дать отпор нападавшим, однако потом покинула корабль.

Как уточняет Reuters, сухогруз Magic Seas ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. После попадания морских беспилотников он набрал воды и начал тонуть, груз был поврежден.

Доподлинно неизвестно, причастны ли к нападению йеменские хуситы, они не брали на себя ответственность за инцидент. Британская компания по обеспечению безопасности в море Ambrey считает, что судно соответствует «установленному хуситами профилю целей».

Ранее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити заявил, что договоренности США с йеменским движением «Ансар Аллах» являются неактуальными после американских ударов по ядерным объектам Ирана. Он пообещал ответить на действия Вашингтона. В качестве первого этапа политик назвал обстрелы американских кораблей в Красном море.

