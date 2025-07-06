Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 6 июля 2025Мир

Греческий сухогруз начал тонуть после вооруженного нападения у берегов Йемена

UKMTO: У берегов Йемена неизвестные с оружием напали на греческий сухогруз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Красном море у берегов Йемена начал тонуть греческий сухогруз после вооруженного нападения неизвестными людьми. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Судно было атаковано несколькими небольшими лодками, которые открыли огонь из стрелкового оружия и реактивных гранат», — отметили в ведомстве. Команда попыталась дать отпор нападавшим, однако потом покинула корабль.

Как уточняет Reuters, сухогруз Magic Seas ходит под флагом Либерии и принадлежит Греции. После попадания морских беспилотников он набрал воды и начал тонуть, груз был поврежден.

Доподлинно неизвестно, причастны ли к нападению йеменские хуситы, они не брали на себя ответственность за инцидент. Британская компания по обеспечению безопасности в море Ambrey считает, что судно соответствует «установленному хуситами профилю целей».

Ранее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити заявил, что договоренности США с йеменским движением «Ансар Аллах» являются неактуальными после американских ударов по ядерным объектам Ирана. Он пообещал ответить на действия Вашингтона. В качестве первого этапа политик назвал обстрелы американских кораблей в Красном море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Назван способ добиться классического телосложения

    В Хибинах спасли еще одну группу туристов

    В ДНР сообщили о продолжающемся охвате Красноармейска российскими войсками

    Над Новгородской областью сбили украинский БПЛА

    За час Пулково принял четыре рейса

    В Киеве мужчина развернул украинский флаг со свастикой

    Над Тверской областью сбили четыре беспилотника ВСУ

    Названо условие для прекращения огня в секторе Газа

    В небе над Крымом заметили загадочный яркий след

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости