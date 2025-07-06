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20:46, 6 июля 2025Мир

Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

Лидеры стран БРИКС выпустили заявление с осуждением ударов по Ирану
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AP Photo

Лидеры страны БРИКС в своем заявлении осудили удары по Ирану и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность эскалацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро лидеры отметили, что обеспокоены целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантией МАГАТЭ.

Выступая на пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи, президент России Владимир Путин заявил, что объединение по экономическим показателям кратно превосходит другие объединения, включая в том числе G7,

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