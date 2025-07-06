Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

Лидеры стран БРИКС выпустили заявление с осуждением ударов по Ирану

Лидеры страны БРИКС в своем заявлении осудили удары по Ирану и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность эскалацией. Об этом сообщает РИА Новости.

В итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро лидеры отметили, что обеспокоены целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантией МАГАТЭ.

Выступая на пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи, президент России Владимир Путин заявил, что объединение по экономическим показателям кратно превосходит другие объединения, включая в том числе G7,