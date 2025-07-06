Путин заявил о превосходстве БРИКС перед G7 по экономическим показателям

Путин: БРИКС превосходит G7 по экономическим показателям

Выступая на пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи, президент России Владимир Путин заявил, что объединение по экономическим показателям кратно превосходит другие объединения, включая в том числе G7, передает ТАСС.

Российский лидер указал, что совокупность ВВП «Группы семи» по данным на 2025 год фактически на четверть ниже.

«На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40 процентов мировой экономики», — высказался он, уточнил, что совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает 77 триллионов долларов по данным МВФ за текущий год.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту межгосударственного объединения БРИКС, который проходит 6 июля в Рио-де-Жанейро.