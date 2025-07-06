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17:55, 6 июля 2025Мир

Путин по видеосвязи подключился к саммиту БРИКС

Президент России Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Президент России Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту межгосударственного объединения БРИКС, организованному в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснял это сложностями в контексте требований Международного уголовного суда. Суд выдал ордер на арест российского лидера, а правительству Бразилии пока не удалось занять определенную позицию в этом вопросе, отметил Ушаков.

Саммит проходит под председательством Бразилии. Российский президент участвует в главном пленарном заседании, посвященном теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. На заседании будут обсуждаться перспективы сотрудничества в БРИКС в различных областях.

Ранее на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На машине его кортежа была прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

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