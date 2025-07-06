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11:36, 6 июля 2025Мир

Лавров прибыл на саммит БРИКС

Лавров прибыл на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС в Рио-де-Жанейро, который будет проходить с 6 по 7 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите, а президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи», — передает агентство.

Дополнительно сообщается, что у министра иностранных дел на полях саммита запланированы участие в многосторонних форматах, а также двусторонние встречи с партнерами для обсуждения широкого круга вопросов.

25 июня помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков сообщил, что Путин будет участвовать в саммите БРИКС по видеосвязи. Он объяснил, что это связано с «определенными сложностями» в контексте требований Международного уголовного суда (МУС). По словам спикера, в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила президенту России принять участие в мероприятии.

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