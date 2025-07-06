Захарова показала необычную надпись на машине кортежа Лаврова

Захарова: На машине кортежа Лаврова написано «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

На машине кортежа главы МИД России Сергея Лаврова, который прибыл на саммит межгосударственного объединения БРИКС в Рио-де-Жанейро, прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!». Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», — подписала фотографию дипломат.

Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите БРИКС, который проходит с 6 по 7 июля в Бразилии. Дополнительно сообщается, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи.

На полях саммита у министра иностранных дел запланированы участие в многосторонних форматах, а также двусторонние встречи с партнерами для обсуждения широкого круга вопросов.