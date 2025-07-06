Маск назвал причину изменения своего отношения к Трампу

Маск заявил, что поменял отношение к Трампу из-за увеличения дефицита бюджета

Американский бизнесмен Илон Маск поменял свое отношение к президенту США Дональду Трампу после того, как дефицит бюджета страны увеличился до 2,5 триллиона долларов. Об этом предприниматель написал в X.

Один из пользователей спросил у Маска, что повлияло на его мнение об американском лидере. «Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в два триллиона долларов до 2,5 триллиона долларов», — написал бизнесмен.

Он отметил, что такая политика Трампа может привести США к банкротству.

Ранее Маск заявил, что создает новую партию, которая получила название «Америка».