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02:23, 6 июля 2025Мир

Маск назвал причину изменения своего отношения к Трампу

Маск заявил, что поменял отношение к Трампу из-за увеличения дефицита бюджета
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск поменял свое отношение к президенту США Дональду Трампу после того, как дефицит бюджета страны увеличился до 2,5 триллиона долларов. Об этом предприниматель написал в X.

Один из пользователей спросил у Маска, что повлияло на его мнение об американском лидере. «Увеличение дефицита с достигнутого при [экс-президенте США Джо] Байдене безумного показателя в два триллиона долларов до 2,5 триллиона долларов», — написал бизнесмен.

Он отметил, что такая политика Трампа может привести США к банкротству.

Ранее Маск заявил, что создает новую партию, которая получила название «Америка».

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