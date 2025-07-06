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12:11, 6 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС: В Москве ожидается жара до плюс 33 градусов Цельсия
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москве с понедельника, 7 июля, по четверг, 10 июля, ожидается жара, сообщили в Telegram-канале управления МЧС по городу со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Максимальная температура воздуха в эти дни будет достигать плюс 30-33 градусов Цельсия.

Москвичам посоветовали быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головные уборы, пить больше воды. Также требуется соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал жителям столицы «яркую неделю» с жаркой погодой. Синоптик уточнил, что осадков москвичи в ближайшие дни могут не ждать.

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