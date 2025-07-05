Москвичам спрогнозировали «яркую неделю» с жарой за 30 градусов

Москву накроет жара до 32 градусов. Об этом рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик пообещал жителям столицы «яркую неделю» с потеплением уже с понедельника, 7 июля. Пик жары он спрогнозировал на период со среды по пятницу — воздух прогреется до 30-32 градусов.
При этом осадков на предстоящей неделе не будет, подчеркнул Шувалов.
Ранее тепло жителям Москвы пообещал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также указал, что с 8 июля в столице установится дневная температура воздуха 25-30 градусов.